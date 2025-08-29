Palu the 8th builder (PALU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00023144 $ 0,00023144 $ 0,00023144 24 sa Düşük $ 0,00036799 $ 0,00036799 $ 0,00036799 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00023144$ 0,00023144 $ 0,00023144 24 sa Yüksek $ 0,00036799$ 0,00036799 $ 0,00036799 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0003837$ 0,0003837 $ 0,0003837 En Düşük Fiyat $ 0,00022941$ 0,00022941 $ 0,00022941 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,23 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%20,10 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Palu the 8th builder (PALU) canlı fiyatı $0,00027797. PALU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00023144 ve en yüksek $ 0,00036799 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PALU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0003837, en düşük fiyatı ise $ 0,00022941 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PALU son bir saatte -%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Palu the 8th builder (PALU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 277,97K$ 277,97K $ 277,97K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 277,97K$ 277,97K $ 277,97K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Palu the 8th builder piyasa değeri $ 277,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PALU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 277,97K.