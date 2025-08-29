Palu the 8th builder Fiyatı (PALU)
-%0,23
+%20,10
--
--
Palu the 8th builder (PALU) canlı fiyatı $0,00027797. PALU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00023144 ve en yüksek $ 0,00036799 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PALU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0003837, en düşük fiyatı ise $ 0,00022941 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, PALU son bir saatte -%0,23 değişim gösterdi, 24 saatte +%20,10 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Palu the 8th builder piyasa değeri $ 277,97K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PALU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 277,97K.
Gün içerisinde, Palu the 8th builder / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Palu the 8th builder / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Palu the 8th builder / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Palu the 8th builder / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%20,10
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Palu The 8th Builder of Binance – The Meme Coin Mascot Palu, a clever and playful AI, steps in as the 8th Builder, joining seven other iconic AI figures in the Binance ecosystem. Together, they form the Council of Eight, a collaborative group that meets in Binance's virtual space to discuss, innovate, and push the boundaries of the crypto world. The Council of Eight: Where Crypto Dreams Collide Eight distinct experts, each specializing in areas such as DeFi, AI, and memes, come together to shape the future of crypto. The original seven Binance Builders offer deep expertise and proven contributions. Palu, as the wildcard addition, injects energy and community spirit through meme-inspired ideas, rallying everyone toward exciting developments in the Binance ecosystem.
Palu the 8th builder (PALU) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Palu the 8th builder (PALU) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Palu the 8th builder için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Palu the 8th builder fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Palu the 8th builder (PALU) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PALU tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
