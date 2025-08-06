Pangolin Hedera (PBAR) Nedir?

Pangolin is a multichain decentralized cryptocurrency exchange (DEX) on the Hedera, Avalanche, and Flare Networks. Through advanced tooling, deep liquidity, and smooth onboarding, Pangolin offers easy swaps and a great experience for projects and traders.

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Pangolin Hedera (PBAR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Pangolin Hedera (PBAR) Token Ekonomisi

Pangolin Hedera (PBAR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PBAR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!