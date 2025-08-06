Paribu Net Fiyatı (PRB)
Paribu Net (PRB), şu anda 0,299109 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PRB / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki PRB / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PRB fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Paribu Net / USD fiyat değişimi, $ -0,0013428895804189.
Son 30 gün içerisinde, Paribu Net / USD fiyat değişimi, $ +0,0171587168.
Son 60 gün içerisinde, Paribu Net / USD fiyat değişimi, $ -0,0172779715.
Son 90 gün içerisinde, Paribu Net / USD fiyat değişimi, $ -0,0244236501014159.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0013428895804189
|-%0,44
|30 Gün
|$ +0,0171587168
|+%5,74
|60 Gün
|$ -0,0172779715
|-%5,77
|90 Gün
|$ -0,0244236501014159
|-%7,54
En güncel Paribu Net fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,31
-%0,44
-%0,18
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Paribu Net is a fast, secure, robust and scalable blockchain. On average, a block is generated in Paribu Net every five seconds. Maximum block size is 90 million GAS and the current structure supports a maximum of 857 transactions per second. Paribu Net developed its consensus mechanism by combining Delegate Proof of Stake (dPoS) and Proof of Authority (PoA) algorithms, called Bouleuterion Consensus. PRB is a native token of Paribu Net. It can be used to pay transaction fees and it will be used in staking, governance and validator application. The holders of PRB will be able to stake on Paribu Net in 2022. Paribu Net focused on GameFi, NFTs, DeFi and d'Apps. Paribu Net is being supported by Paribu. Paribu is the leading exchange of Turkey thanks to 5,5 million users in Turkey.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Paribu Net (PRB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PRB / VND
₫7.871,053335
|1 PRB / AUD
A$0,46062786
|1 PRB / GBP
￡0,22433175
|1 PRB / EUR
€0,25723374
|1 PRB / USD
$0,299109
|1 PRB / MYR
RM1,26223998
|1 PRB / TRY
₺12,16177194
|1 PRB / JPY
¥43,969023
|1 PRB / ARS
ARS$400,41123612
|1 PRB / RUB
₽24,02443488
|1 PRB / INR
₹26,23485039
|1 PRB / IDR
Rp4.903,42544496
|1 PRB / KRW
₩416,00677938
|1 PRB / PHP
₱17,20474968
|1 PRB / EGP
￡E.14,48883996
|1 PRB / BRL
R$1,6450995
|1 PRB / CAD
C$0,40977933
|1 PRB / BDT
৳36,47634255
|1 PRB / NGN
₦457,35261645
|1 PRB / UAH
₴12,4728453
|1 PRB / VES
Bs37,687734
|1 PRB / CLP
$288,939294
|1 PRB / PKR
Rs84,73159752
|1 PRB / KZT
₸160,89671328
|1 PRB / THB
฿9,6911316
|1 PRB / TWD
NT$8,95532346
|1 PRB / AED
د.إ1,09773003
|1 PRB / CHF
Fr0,2392872
|1 PRB / HKD
HK$2,34501456
|1 PRB / MAD
.د.م2,7218919
|1 PRB / MXN
$5,59932048
|1 PRB / PLN
zł1,10371221
|1 PRB / RON
лв1,30710633
|1 PRB / SEK
kr2,88640185
|1 PRB / BGN
лв0,50250312
|1 PRB / HUF
Ft102,78581676
|1 PRB / CZK
Kč6,33811971
|1 PRB / KWD
د.ك0,091228245
|1 PRB / ILS
₪1,03192605