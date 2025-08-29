Parsona (SONA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00222913 $ 0,00222913 $ 0,00222913 24 sa Düşük $ 0,00426679 $ 0,00426679 $ 0,00426679 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00222913$ 0,00222913 $ 0,00222913 24 sa Yüksek $ 0,00426679$ 0,00426679 $ 0,00426679 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00628845$ 0,00628845 $ 0,00628845 En Düşük Fiyat $ 0,00222913$ 0,00222913 $ 0,00222913 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%41,32 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Parsona (SONA) canlı fiyatı $0,00230135. SONA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00222913 ve en yüksek $ 0,00426679 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SONA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00628845, en düşük fiyatı ise $ 0,00222913 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SONA son bir saatte -%4,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%41,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Parsona (SONA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 21,82K$ 21,82K $ 21,82K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 22,97K$ 22,97K $ 22,97K Dolaşım Arzı 9,50M 9,50M 9,50M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki Parsona piyasa değeri $ 21,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SONA arzı 9,50M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,97K.