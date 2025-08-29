SONA Hakkında Daha Fazla Bilgi

Parsona Fiyatı (SONA)

1 SONA / USD Canlı Fiyatı:

$0,00229806
$0,00229806
-%41,401D
Parsona (SONA) Canlı Fiyat Grafiği
Parsona (SONA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
24 sa Düşük
24 sa Yüksek

-%4,08

-%41,32

--

--

Parsona (SONA) canlı fiyatı $0,00230135. SONA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00222913 ve en yüksek $ 0,00426679 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SONA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00628845, en düşük fiyatı ise $ 0,00222913 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SONA son bir saatte -%4,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%41,32 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Parsona (SONA) Piyasa Bilgileri

Şu anki Parsona piyasa değeri $ 21,82K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SONA arzı 9,50M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 22,97K.

Parsona (SONA) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Parsona / USD fiyat değişimi, $ -0,001621059720473073.
Son 30 gün içerisinde, Parsona / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Parsona / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Parsona / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,001621059720473073-%41,32
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Parsona (SONA) Nedir?

Parsona is an encrypted, self-custodial identity protocol designed for the Ethereum blockchain. It allows users to create and maintain a persistent digital identity using nothing more than a username and password - while still generating a real Ethereum-compatible wallet under the hood. Unlike conventional wallet-based systems that require extensions, seed phrases, or public key exposure, Parsona offers a privacy-first identity layer that acts as the gateway to the entire Ethereum ecosystem. This identity is not just an authentication method; it's a composable, encrypted persona that users can carry across decentralized applications (dApps), messaging systems, onchain transactions, agent networks, and DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) protocols. Everything a user does - from sending messages to participating in missions or delegating to AI agents - is tied to their Parsona, not to a publicly exposed wallet address. At its core, Parsona aims to solve the fragmentation and privacy issues present in Web3 by offering a universal, encrypted, and user-controlled identity that works seamlessly across the decentralized internet.

Parsona (SONA) Kaynağı

Parsona Fiyat Tahmini (USD)

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Parsona (SONA) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Parsona (SONA) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SONA fiyatı, 0,00230135 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SONA / USD güncel fiyatı nedir?
SONA / USD güncel fiyatı $ 0,00230135. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Parsona varlığının piyasa değeri nedir?
SONA piyasa değeri $ 21,82K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SONA arzı nedir?
Dolaşımdaki SONA arzı, 9,50M USD.
SONA için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SONA, ATH fiyatı olan 0,00628845 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SONA fiyatı (ATL) nedir?
SONA, ATL fiyatı olan 0,00222913 USD değerine düştü.
SONA işlem hacmi nedir?
SONA için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SONA bu yıl daha da yükselir mi?
SONA piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SONA fiyat tahminine göz atın.
Parsona (SONA) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-28 18:39:00Sektör Haberleri
SOL 突破 $215，創下 206 天新高，SOL/BTC 和 SOL/ETH 匯率持續走強
08-28 16:50:00Sektör Haberleri
Toplam Stablecoin Piyasa Değeri 280 Milyar Doları Aşarak Yeni Bir Tüm Zamanların En Yükseğini Belirledi
08-28 15:25:00Sektör Haberleri
Ethereum 在 8 月份迄今已上漲 20.6%，有望創下歷史上第四個正增長的 8 月
08-28 05:13:00Sektör Haberleri
Tether ve Circle bugün toplam 1,25 milyar dolar değerinde stablecoin basarken, kripto ekosistemine kademeli olarak fon akışı devam ediyor
08-27 15:39:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 455 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 88,10 milyon dolar net giriş kaydetti
08-25 21:14:39Sektör Haberleri
Kripto toplam piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü, altcoin toplam piyasa değeri gün içinde %3,58 düştü

Sorumluluk Reddi

