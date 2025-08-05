PaybandCoin (PYBC) Nedir?

Lux Stellar Payband is one of the world’s first wristbands wallets for making contactless cryptocurrency payments with Stellar Lumens and all Stellar tokens including our custom Payband Coin (PYBC) fueling our events ecosystem. Our technology initially designed as a cashless wristband crypto payment system for fairs, festivals, concerts and events has expanded to include uses for merchant exchange of goods and services, customer loyalty programs, logistics management and the tourism & hospitality industries.

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PaybandCoin (PYBC) Kaynağı Resmi Websitesi

PaybandCoin (PYBC) Token Ekonomisi

PaybandCoin (PYBC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PYBC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!