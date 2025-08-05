PeacePal AI (PEACE) Nedir?

PeacePal AI is an innovative AI-driven mental health app designed to make emotional support more accessible, affordable, and engaging. Built on Web3 technology, PeacePal combines the power of artificial intelligence with blockchain to offer a more personalized and secure mental wellness experience. The app features custom AI personalities capable of real-time learning, providing users with engaging, authentic conversations tailored to their emotional needs.

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PeacePal AI (PEACE) Token Ekonomisi

PeacePal AI (PEACE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEACE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!