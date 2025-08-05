Peanut the Doge Fiyatı (PDOGE)
Peanut the Doge (PDOGE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 12.86K USD piyasa değerine sahiptir. PDOGE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki PDOGE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PDOGE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Peanut the Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Peanut the Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Peanut the Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Peanut the Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ 0
|-58.19%
|60 Gün
|$ 0
|-64.40%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Peanut the Doge fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
--
-5.98%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! PDOGE - is a memecoin. Don’t mortgage your house or sell your grandma’s jewelry for PDOGE tokens – unless she’s okay with that. Always invest responsibly and remember, it’s all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Peanut the Doge (PDOGE) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PDOGE tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 PDOGE / VND
₫--
|1 PDOGE / AUD
A$--
|1 PDOGE / GBP
￡--
|1 PDOGE / EUR
€--
|1 PDOGE / USD
$--
|1 PDOGE / MYR
RM--
|1 PDOGE / TRY
₺--
|1 PDOGE / JPY
¥--
|1 PDOGE / ARS
ARS$--
|1 PDOGE / RUB
₽--
|1 PDOGE / INR
₹--
|1 PDOGE / IDR
Rp--
|1 PDOGE / KRW
₩--
|1 PDOGE / PHP
₱--
|1 PDOGE / EGP
￡E.--
|1 PDOGE / BRL
R$--
|1 PDOGE / CAD
C$--
|1 PDOGE / BDT
৳--
|1 PDOGE / NGN
₦--
|1 PDOGE / UAH
₴--
|1 PDOGE / VES
Bs--
|1 PDOGE / CLP
$--
|1 PDOGE / PKR
Rs--
|1 PDOGE / KZT
₸--
|1 PDOGE / THB
฿--
|1 PDOGE / TWD
NT$--
|1 PDOGE / AED
د.إ--
|1 PDOGE / CHF
Fr--
|1 PDOGE / HKD
HK$--
|1 PDOGE / MAD
.د.م--
|1 PDOGE / MXN
$--
|1 PDOGE / PLN
zł--
|1 PDOGE / RON
лв--
|1 PDOGE / SEK
kr--
|1 PDOGE / BGN
лв--
|1 PDOGE / HUF
Ft--
|1 PDOGE / CZK
Kč--
|1 PDOGE / KWD
د.ك--
|1 PDOGE / ILS
₪--