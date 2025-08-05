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Pearl Finance Fiyatı (PEARL)

Listelenmedi

Pearl Finance (PEARL) Canlı Fiyat Grafiği

$1.8
$1.8$1.8
0.00%1D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Pearl Finance (PEARL) Fiyatı

Pearl Finance (PEARL), şu anda 1.8 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. PEARL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pearl Finance Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Pearl Finance 24 saatlik fiyat değişimi
0.00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Pearl Finance (PEARL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pearl Finance / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pearl Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.2453311800.
Son 60 gün içerisinde, Pearl Finance / USD fiyat değişimi, $ -0.8955221400.
Son 90 gün içerisinde, Pearl Finance / USD fiyat değişimi, $ -2.571883235244009.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ -0.2453311800-13.62%
60 Gün$ -0.8955221400-49.75%
90 Gün$ -2.571883235244009-58.82%

Pearl Finance (PEARL) Fiyat Analizi

En güncel Pearl Finance fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

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$ 0$ 0

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$ 0$ 0

$ 6,302.93
$ 6,302.93$ 6,302.93

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Pearl Finance (PEARL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

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Pearl Finance (PEARL) Nedir?

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Pearl Finance (PEARL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pearl Finance (PEARL) Token Ekonomisi

Pearl Finance (PEARL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PEARL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PEARL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PEARL / VND
47,367
1 PEARL / AUD
A$2.772
1 PEARL / GBP
1.35
1 PEARL / EUR
1.548
1 PEARL / USD
$1.8
1 PEARL / MYR
RM7.614
1 PEARL / TRY
73.188
1 PEARL / JPY
¥262.8
1 PEARL / ARS
ARS$2,442.33
1 PEARL / RUB
143.55
1 PEARL / INR
158.31
1 PEARL / IDR
Rp29,508.192
1 PEARL / KRW
2,493.072
1 PEARL / PHP
103.104
1 PEARL / EGP
￡E.87.21
1 PEARL / BRL
R$9.882
1 PEARL / CAD
C$2.466
1 PEARL / BDT
219.456
1 PEARL / NGN
2,739.726
1 PEARL / UAH
75.186
1 PEARL / VES
Bs226.8
1 PEARL / CLP
$1,738.8
1 PEARL / PKR
Rs510.624
1 PEARL / KZT
972.972
1 PEARL / THB
฿58.23
1 PEARL / TWD
NT$53.874
1 PEARL / AED
د.إ6.606
1 PEARL / CHF
Fr1.44
1 PEARL / HKD
HK$14.112
1 PEARL / MAD
.د.م16.326
1 PEARL / MXN
$34.02
1 PEARL / PLN
6.642
1 PEARL / RON
лв7.884
1 PEARL / SEK
kr17.388
1 PEARL / BGN
лв3.024
1 PEARL / HUF
Ft620.892
1 PEARL / CZK
38.25
1 PEARL / KWD
د.ك0.549
1 PEARL / ILS
6.138