1 SUPER / USD Canlı Fiyatı:

$0,0043228
+%2,101D
PeerMe SUPER (SUPER) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-11 14:08:38 (UTC+8)

PeerMe SUPER (SUPER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00420326
24 sa Düşük
$ 0,00435701
24 sa Yüksek

$ 0,00420326
$ 0,00435701
$ 0,140351
$ 0,0036534
-%0,44

+%2,12

+%3,29

+%3,29

PeerMe SUPER (SUPER) canlı fiyatı $0,0043228. SUPER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00420326 ve en yüksek $ 0,00435701 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUPER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,140351, en düşük fiyatı ise $ 0,0036534 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUPER son bir saatte -%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,12 ve son 7 günde +%3,29 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PeerMe SUPER (SUPER) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
--
$ 43,28K
0,00
10.000.000,0
Şu anki PeerMe SUPER piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUPER arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,28K.

PeerMe SUPER (SUPER) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, PeerMe SUPER / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PeerMe SUPER / USD fiyat değişimi, $ -0,0040894042.
Son 60 gün içerisinde, PeerMe SUPER / USD fiyat değişimi, $ -0,0012544138.
Son 90 gün içerisinde, PeerMe SUPER / USD fiyat değişimi, $ -0,001841536033750424.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%2,12
30 Gün$ -0,0040894042-%94,60
60 Gün$ -0,0012544138-%29,01
90 Gün$ -0,001841536033750424-%29,87

PeerMe SUPER (SUPER) Nedir?

PeerMe is an ecosystem of distributed power, collaboration & fun. A social infrastructure that allows builders all around the world to come together and work on something they believe in – a shared goal & philosophy. Building a better society, a super society is just a side-effect. In all of that, we care about creating automated & autonomous systems with a minimum of bureaucracy, full transparency, and shared ownership that serves the general public. This is our way of creating the ever-promised society of the people, by the people, for the people. Peers are people like you and me, and the way we know each other is through the identity service we call PEERID. PEERID contains information about us that is used to prove authenticity & trust to the people we interact with & potentially work within PeerMe. This may include personal information like your name, your origin, a free-to-chose picture in form of an NFT, a trust level, social connections, past contributions, and many other data points that help give people an idea of who we are. PEERID is how people know you in PeerMe. PeerMe is a place where anyone can start or find self-sufficient communities that work towards a shared goal. They operate using their own ESDT token as a financial resource and have their own governance system in place. We call these communities Peerings. They have many similarities to what we know as DAOs (Decentralized Autonomous Organization) and are a place of progress, fun, purpose & belonging.

PeerMe SUPER (SUPER) Kaynağı

Resmi Websitesi

PeerMe SUPER Fiyat Tahmini (USD)

PeerMe SUPER (SUPER) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? PeerMe SUPER (SUPER) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak PeerMe SUPER için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PeerMe SUPER fiyat tahminini hemen kontrol edin!

SUPER Varlığından Yerel Para Birimlerine

PeerMe SUPER (SUPER) Token Ekonomisi

PeerMe SUPER (SUPER) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SUPER tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PeerMe SUPER (SUPER) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü PeerMe SUPER (SUPER) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı SUPER fiyatı, 0,0043228 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
SUPER / USD güncel fiyatı nedir?
SUPER / USD güncel fiyatı $ 0,0043228. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
PeerMe SUPER varlığının piyasa değeri nedir?
SUPER piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki SUPER arzı nedir?
Dolaşımdaki SUPER arzı, 0,00 USD.
SUPER için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
SUPER, ATH fiyatı olan 0,140351 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük SUPER fiyatı (ATL) nedir?
SUPER, ATL fiyatı olan 0,0036534 USD değerine düştü.
SUPER işlem hacmi nedir?
SUPER için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
SUPER bu yıl daha da yükselir mi?
SUPER piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için SUPER fiyat tahminine göz atın.
PeerMe SUPER (SUPER) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-10 13:05:00Sektör Haberleri
Altcoin rallisi "kısa ömürlü" olabilir, kripto piyasa değeri 4 trilyon doların altına düştü
09-10 02:28:00Ekonomik Veriler
09-09 17:35:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası genel olarak ısınıyor, TOTAL3 göstergesi 7 günde yaklaşık %9 yükselirken, Bitcoin piyasa payı aynı dönemde %1,10 düşüyor
09-09 12:06:00Sektör Haberleri
Altcoin'ler yükselişte, MYX 24 saatte %283'ün üzerinde artış gösterdi
09-08 21:13:00Sektör Haberleri
MYX sözleşme fiyatı kısa süreliğine 8$ seviyesini aştı, son 24 saatte tasfiye miktarı kripto piyasasında zirveye ulaştı
09-08 17:25:00Sektör Haberleri
Solana ağı DEX 24 saatlik işlem hacmi 2,6 milyar doları aşarak tüm ağlar arasında birinci sırada yer aldı

