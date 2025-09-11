PeerMe SUPER (SUPER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00420326 $ 0,00420326 $ 0,00420326 24 sa Düşük $ 0,00435701 $ 0,00435701 $ 0,00435701 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00420326$ 0,00420326 $ 0,00420326 24 sa Yüksek $ 0,00435701$ 0,00435701 $ 0,00435701 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,140351$ 0,140351 $ 0,140351 En Düşük Fiyat $ 0,0036534$ 0,0036534 $ 0,0036534 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,44 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,12 Fiyat Değişimi (7 G) +%3,29 Fiyat Değişimi (7 G) +%3,29

PeerMe SUPER (SUPER) canlı fiyatı $0,0043228. SUPER, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00420326 ve en yüksek $ 0,00435701 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. SUPER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,140351, en düşük fiyatı ise $ 0,0036534 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, SUPER son bir saatte -%0,44 değişim gösterdi, 24 saatte +%2,12 ve son 7 günde +%3,29 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PeerMe SUPER (SUPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 43,28K$ 43,28K $ 43,28K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki PeerMe SUPER piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki SUPER arzı 0,00 olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 43,28K.