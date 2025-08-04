Pepe KRC20 ($PEPE) Nedir?

Pepe KRC20 brings the iconic Pepe the Frog meme into the blockchain world, now available as a KRC-20 token on the Kaspa ecosystem. Pepe KRC20 celebrates Pepe’s deep roots in internet culture, particularly as a symbol of meme-driven innovation. As part of the rapidly growing Kaspa blockchain, the token benefits from the network's fast, scalable, and secure transaction infrastructure, powered by Kaspa’s innovative GhostDAG protocol​.

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Pepe KRC20 ($PEPE) Kaynağı Resmi Websitesi

Pepe KRC20 ($PEPE) Token Ekonomisi

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