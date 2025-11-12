Bugünkü PEPELOCO Fiyatı

Bugünkü PEPELOCO (PEPELOCO) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 11,07 değişim gösterdi. Mevcut PEPELOCO / USD dönüşüm oranı PEPELOCO başına -- şeklindedir.

PEPELOCO, şu anda piyasa değeri açısından $ 5.709,32 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M PEPELOCO şeklindedir. Son 24 saat içinde PEPELOCO, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PEPELOCO, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%56,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

PEPELOCO (PEPELOCO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,71K$ 5,71K $ 5,71K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,71K$ 5,71K $ 5,71K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.280,043312 999.999.280,043312 999.999.280,043312

Şu anki PEPELOCO piyasa değeri $ 5,71K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PEPELOCO arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999280.043312. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,71K.