Petcoin (PET) Nedir?

Tongochi is GameFi project based on Telegram and TON blockchain. Just get your pet and take care of him. Mostly all of the assets can be sold for PET token - the utility Tongochi Token.

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Petcoin (PET) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Petcoin (PET) Token Ekonomisi

Petcoin (PET) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PET tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!