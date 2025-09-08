Petrok (PETROK) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00000757 $ 0,00000757 $ 0,00000757 24 sa Düşük $ 0,00000856 $ 0,00000856 $ 0,00000856 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00000757$ 0,00000757 $ 0,00000757 24 sa Yüksek $ 0,00000856$ 0,00000856 $ 0,00000856 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,02081944$ 0,02081944 $ 0,02081944 En Düşük Fiyat $ 0,00000515$ 0,00000515 $ 0,00000515 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,76 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Petrok (PETROK) canlı fiyatı $0,00000762. PETROK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00000757 ve en yüksek $ 0,00000856 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PETROK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,02081944, en düşük fiyatı ise $ 0,00000515 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PETROK son bir saatte -%0,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,76 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Petrok (PETROK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,62K$ 7,62K $ 7,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,62K$ 7,62K $ 7,62K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Petrok piyasa değeri $ 7,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PETROK arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,62K.