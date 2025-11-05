PetsNa ($PETSNA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00022772 $ 0,00022772 $ 0,00022772 24 sa Düşük $ 0,000453 $ 0,000453 $ 0,000453 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00022772$ 0,00022772 $ 0,00022772 24 sa Yüksek $ 0,000453$ 0,000453 $ 0,000453 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,298053$ 0,298053 $ 0,298053 En Düşük Fiyat $ 0,00022772$ 0,00022772 $ 0,00022772 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%4,34 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%19,87 Fiyat Değişimi (7 G) -%38,55 Fiyat Değişimi (7 G) -%38,55

PetsNa ($PETSNA) canlı fiyatı $0,00028853. $PETSNA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00022772 ve en yüksek $ 0,000453 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. $PETSNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,298053, en düşük fiyatı ise $ 0,00022772 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, $PETSNA son bir saatte +%4,34 değişim gösterdi, 24 saatte -%19,87 ve son 7 günde -%38,55 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PetsNa ($PETSNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 288,53K$ 288,53K $ 288,53K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 288,53K$ 288,53K $ 288,53K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.905,624149 999.999.905,624149 999.999.905,624149

Şu anki PetsNa piyasa değeri $ 288,53K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $PETSNA arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999905.624149. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 288,53K.