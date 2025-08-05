Phantom GhostDOG (PHANT) Nedir?

Phantom GhostDOG $PHANT is a play on the original Kaspa whitepaper "Phantom GhostDAG," and is a KRC20 inscription based meme token intending to educate the public on the novel technology associated with Kaspa. $PHANT is the digital spirit animal mascot of the Kaspa blockDAG. Phantom GhostDOG is a gateway meme that will bring meme degens to the Kaspa ecosystem. Come for the memes and stay for the education!

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Phantom GhostDOG (PHANT) Kaynağı Resmi Websitesi

Phantom GhostDOG (PHANT) Token Ekonomisi

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