Phonon DAO (PHONON) Nedir?

Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level.

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Phonon DAO (PHONON) Kaynağı Resmi Websitesi

Phonon DAO (PHONON) Token Ekonomisi

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