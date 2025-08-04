Pigeon Tech (GOVAI) Nedir?

Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!

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Pigeon Tech (GOVAI) Kaynağı Resmi Websitesi

Pigeon Tech (GOVAI) Token Ekonomisi

Pigeon Tech (GOVAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. GOVAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!