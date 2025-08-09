Pill ($PILL) Nedir?

PILL, a memecoin catering to community needs, fosters engagement in the Base ecosystem. With the NFT collection launched and airdrop distributed, we're experiencing steady growth. Supported by the community and collaborations like Raz (Guild Founder), GLOOM, more partnerships are on the horizon.

Pill ($PILL) Kaynağı Resmi Websitesi

Pill ($PILL) Token Ekonomisi

Pill ($PILL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $PILL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!