Pitch FXS Logosu

Pitch FXS Fiyatı (PITCHFXS)

Listelenmedi

Pitch FXS (PITCHFXS) Canlı Fiyat Grafiği

$1,33
$1,33$1,33
+%5,201D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Pitch FXS (PITCHFXS) Fiyatı

Pitch FXS (PITCHFXS), şu anda 1,33 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PITCHFXS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pitch FXS Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%5,29
Pitch FXS 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PITCHFXS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PITCHFXS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Pitch FXS (PITCHFXS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pitch FXS / USD fiyat değişimi, $ +0,067082.
Son 30 gün içerisinde, Pitch FXS / USD fiyat değişimi, $ +0,2782660580.
Son 60 gün içerisinde, Pitch FXS / USD fiyat değişimi, $ -0,0149374960.
Son 90 gün içerisinde, Pitch FXS / USD fiyat değişimi, $ +0,2110994713740237.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,067082+%5,29
30 Gün$ +0,2782660580+%20,92
60 Gün$ -0,0149374960-%1,12
90 Gün$ +0,2110994713740237+%18,87

Pitch FXS (PITCHFXS) Fiyat Analizi

En güncel Pitch FXS fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,26
$ 1,26$ 1,26

$ 1,33
$ 1,33$ 1,33

$ 5,67
$ 5,67$ 5,67

+%0,00

+%5,29

+%2,52

Pitch FXS (PITCHFXS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Pitch FXS (PITCHFXS) Nedir?

Liquid wrapper for Frax Shares (FXS) with governance power, native veFXS yield integration, and eligibility for gauge incentives on the Frax ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Pitch FXS (PITCHFXS) Kaynağı

Resmi Websitesi

Pitch FXS (PITCHFXS) Token Ekonomisi

Pitch FXS (PITCHFXS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PITCHFXS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Pitch FXS (PITCHFXS) Hakkında Diğer Sorular

PITCHFXS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PITCHFXS / VND
34.998,95
1 PITCHFXS / AUD
A$2,0349
1 PITCHFXS / GBP
0,9842
1 PITCHFXS / EUR
1,1305
1 PITCHFXS / USD
$1,33
1 PITCHFXS / MYR
RM5,6392
1 PITCHFXS / TRY
54,0911
1 PITCHFXS / JPY
¥195,51
1 PITCHFXS / ARS
ARS$1.749,9874
1 PITCHFXS / RUB
106,3867
1 PITCHFXS / INR
116,6676
1 PITCHFXS / IDR
Rp21.451,6099
1 PITCHFXS / KRW
1.847,2104
1 PITCHFXS / PHP
75,4775
1 PITCHFXS / EGP
￡E.64,5582
1 PITCHFXS / BRL
R$7,2219
1 PITCHFXS / CAD
C$1,8221
1 PITCHFXS / BDT
161,462
1 PITCHFXS / NGN
2.036,7487
1 PITCHFXS / UAH
54,9689
1 PITCHFXS / VES
Bs170,24
1 PITCHFXS / CLP
$1.287,44
1 PITCHFXS / PKR
Rs377,0816
1 PITCHFXS / KZT
718,1335
1 PITCHFXS / THB
฿42,9856
1 PITCHFXS / TWD
NT$39,767
1 PITCHFXS / AED
د.إ4,8811
1 PITCHFXS / CHF
Fr1,064
1 PITCHFXS / HKD
HK$10,4272
1 PITCHFXS / MAD
.د.م12,0232
1 PITCHFXS / MXN
$24,7114
1 PITCHFXS / PLN
4,8412
1 PITCHFXS / RON
лв5,7855
1 PITCHFXS / SEK
kr12,7281
1 PITCHFXS / BGN
лв2,2211
1 PITCHFXS / HUF
Ft451,6015
1 PITCHFXS / CZK
27,9034
1 PITCHFXS / KWD
د.ك0,40565
1 PITCHFXS / ILS
4,5619