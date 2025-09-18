Pitch Lucy AI (LUCYAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00005938 $ 0,00005938 $ 0,00005938 24 sa Düşük $ 0,0000632 $ 0,0000632 $ 0,0000632 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00005938$ 0,00005938 $ 0,00005938 24 sa Yüksek $ 0,0000632$ 0,0000632 $ 0,0000632 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00078037$ 0,00078037 $ 0,00078037 En Düşük Fiyat $ 0,00005179$ 0,00005179 $ 0,00005179 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,07 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%5,11 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,61 Fiyat Değişimi (7 G) +%7,61

Pitch Lucy AI (LUCYAI) canlı fiyatı $0,00006369. LUCYAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005938 ve en yüksek $ 0,0000632 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LUCYAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00078037, en düşük fiyatı ise $ 0,00005179 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LUCYAI son bir saatte +%2,07 değişim gösterdi, 24 saatte +%5,11 ve son 7 günde +%7,61 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pitch Lucy AI (LUCYAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 63,69K$ 63,69K $ 63,69K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Pitch Lucy AI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki LUCYAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 63,69K.