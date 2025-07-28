PlayCat (PCAT) Nedir?

layCat is a cross-chain native IP built on SONY Chain (Soneium) + Chainlink CCIP, celebrating Japanese creativity through community-driven storytelling. As an open IP mascot with modular culture layers, it pioneers protocol-native narrative evolution. All tokens are fair-launched via Four.meme's bonding curve, with zero pre-sales or team allocations. Multi-chain governance empowers creators to co-build the "Playverse" metaverse.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PlayCat (PCAT) Kaynağı Resmi Websitesi

PlayCat (PCAT) Token Ekonomisi

PlayCat (PCAT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PCAT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!