PlayMind (PLAI) Nedir?

PlayMind enables players to commoditize their gameplay data, train AI agents to automate in-game actions, and build full games — without code — using AI: An AI Driven Game Launcher. It is a decentralized data capture protocol that redefines how games are built, played, and monetized. It creates a new primitive for gaming where the value chain is flipped bottom-to-top, democratizing the entire industry

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PlayMind (PLAI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

PlayMind (PLAI) Token Ekonomisi

PlayMind (PLAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PLAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!