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Pog Coin Fiyatı (POGS)

Listelenmedi

Pog Coin (POGS) Canlı Fiyat Grafiği

$0,0014486
$0,0014486$0,0014486
+%0,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Pog Coin (POGS) Fiyatı

Pog Coin (POGS), şu anda 0,0014486 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,90M USD piyasa değerine sahiptir. POGS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Pog Coin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,70
Pog Coin 24 saatlik fiyat değişimi
2,00B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki POGS / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, POGS fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Pog Coin (POGS) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Pog Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Pog Coin / USD fiyat değişimi, $ -0,0000086094.
Son 60 gün içerisinde, Pog Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,0009085019.
Son 90 gün içerisinde, Pog Coin / USD fiyat değişimi, $ +0,00100085322040768855.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%0,70
30 Gün$ -0,0000086094-%0,59
60 Gün$ +0,0009085019+%62,72
90 Gün$ +0,00100085322040768855+%223,53

Pog Coin (POGS) Fiyat Analizi

En güncel Pog Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,00143599
$ 0,00143599$ 0,00143599

$ 0,0015359
$ 0,0015359$ 0,0015359

$ 0,04968455
$ 0,04968455$ 0,04968455

--

+%0,70

-%17,96

Pog Coin (POGS) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 2,90M
$ 2,90M$ 2,90M

--
----

2,00B
2,00B 2,00B

Pog Coin (POGS) Nedir?

POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games.

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Pog Coin (POGS) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Pog Coin (POGS) Token Ekonomisi

Pog Coin (POGS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. POGS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

POGS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 POGS / VND
38,119909
1 POGS / AUD
A$0,002230844
1 POGS / GBP
0,00108645
1 POGS / EUR
0,001245796
1 POGS / USD
$0,0014486
1 POGS / MYR
RM0,006127578
1 POGS / TRY
0,058914562
1 POGS / JPY
¥0,2129442
1 POGS / ARS
ARS$1,97625255
1 POGS / RUB
0,11552585
1 POGS / INR
0,12696979
1 POGS / IDR
Rp23,747537184
1 POGS / KRW
2,003587632
1 POGS / PHP
0,083033752
1 POGS / EGP
￡E.0,070141212
1 POGS / BRL
R$0,008010758
1 POGS / CAD
C$0,001984582
1 POGS / BDT
0,176410508
1 POGS / NGN
2,208231354
1 POGS / UAH
0,060435592
1 POGS / VES
Bs0,1781778
1 POGS / CLP
$1,4022448
1 POGS / PKR
Rs0,410591184
1 POGS / KZT
0,78217157
1 POGS / THB
฿0,046963612
1 POGS / TWD
NT$0,04324071
1 POGS / AED
د.إ0,005316362
1 POGS / CHF
Fr0,00115888
1 POGS / HKD
HK$0,011357024
1 POGS / MAD
.د.م0,013124316
1 POGS / MXN
$0,027291624
1 POGS / PLN
0,005345334
1 POGS / RON
лв0,006344868
1 POGS / SEK
kr0,013993476
1 POGS / BGN
лв0,002433648
1 POGS / HUF
Ft0,49882541
1 POGS / CZK
0,03078275
1 POGS / KWD
د.ك0,000441823
1 POGS / ILS
0,00492524