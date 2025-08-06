Polimec Fiyatı (PLMC)
Polimec (PLMC), şu anda 0,00129979 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 82,76K USD piyasa değerine sahiptir. PLMC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Polimec / USD fiyat değişimi, $ +0,00039996.
Son 30 gün içerisinde, Polimec / USD fiyat değişimi, $ -0,0012890556.
Son 60 gün içerisinde, Polimec / USD fiyat değişimi, $ -0,0012906908.
Son 90 gün içerisinde, Polimec / USD fiyat değişimi, $ -0,18182038526380167.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00039996
|+%44,45
|30 Gün
|$ -0,0012890556
|-%99,17
|60 Gün
|$ -0,0012906908
|-%99,29
|90 Gün
|$ -0,18182038526380167
|-%99,29
En güncel Polimec fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,00
+%44,45
-%65,77
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Decentralized community-driven funding protocol for Web3. Polimec enables fundraising in a decentralized, transparent, and regulatory compliant manner, aligning stakeholder incentives during and beyond the fundraise. ---- Polimec is a decentralized community-driven funding protocol developed on Polkadot to accelerate the Web3 ecosystem. The open-source and module-based blockchain system facilitates fundraising in a regulatory compliant and sustainable manner using on-chain credentials. Polimec provides an automated framework for projects to raise funds within a broad and diverse community with transparent and fair access for all. The protocol provides access to fundraising and governs the issuance, distribution, and conversion of tokens to mainnet. Polimec maximizes value creation for Web3 projects, allows different stakeholders to participate in funding rounds, and minimizes information asymmetry between participants and issuers to grow their community. The underlying reward mechanism en- sures that the interests of the various participants and projects are aligned for sustainable fundraising. Using on-chain credentials from KILT enables user verification for know your customer (KYC) and anti-money laundering (AML), and other regulatory purposes while staying pseudonymous. This allows network participants to comply with relevant regulations in a decentralized and efficient process - while preserving data privacy. Furthermore, the native PLMC token enables access to participate in fundraises and a variety of additional functionalities such as staking, gamified social credit building, and more.
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