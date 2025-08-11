PolkaPet World (PETS) Nedir?

PolkaPets is a unique NFT concept that encourages participation in the Polkadot ecosystem through partnerships with some of the biggest projects around. Each partner has their very own PolkaPet which they can use to educate and engage owners through special utilities and perks.

PolkaPet World (PETS) Kaynağı Resmi Websitesi

PolkaPet World (PETS) Token Ekonomisi

PolkaPet World (PETS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PETS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!