Polly DeFi Nest Fiyatı (NDEFI)
Polly DeFi Nest (NDEFI), şu anda 8.11 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0.00 USD piyasa değerine sahiptir. NDEFI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki NDEFI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, NDEFI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Polly DeFi Nest / USD fiyat değişimi, $ +0.120057.
Son 30 gün içerisinde, Polly DeFi Nest / USD fiyat değişimi, $ +0.7385176860.
Son 60 gün içerisinde, Polly DeFi Nest / USD fiyat değişimi, $ +1.1674855930.
Son 90 gün içerisinde, Polly DeFi Nest / USD fiyat değişimi, $ +2.793806314326515.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.120057
|+1.50%
|30 Gün
|$ +0.7385176860
|+9.11%
|60 Gün
|$ +1.1674855930
|+14.40%
|90 Gün
|$ +2.793806314326515
|+52.55%
En güncel Polly DeFi Nest fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.57%
+1.50%
-4.05%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
PollyFinance's nDEFI Nest is an automated, decentralized and non-custodial basket of tokens consisting of leading projects and protocols in the DeFi ecosystem. This "Nest" allows users to manage broad exposure to the key building blocks of the future of finance all while holding one token. The Nest system that holds these underlying tokens automatically allocates them to top farming opportunities so a users Nest can continue to grow, all while holding tokens across key projects in infrastructure, lending markets, decentralized exchanges, synthetics and yield aggregators. The Polly Finance nDEFI Nest values, allocations, reweighting and farming strategies are set by decentralized governance as voted on by the community.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Polly DeFi Nest (NDEFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. NDEFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 NDEFI / VND
₫213,414.65
|1 NDEFI / AUD
A$12.4083
|1 NDEFI / GBP
￡6.0014
|1 NDEFI / EUR
€6.8935
|1 NDEFI / USD
$8.11
|1 NDEFI / MYR
RM34.3053
|1 NDEFI / TRY
₺330.4825
|1 NDEFI / JPY
¥1,192.17
|1 NDEFI / ARS
ARS$10,755.8875
|1 NDEFI / RUB
₽645.6371
|1 NDEFI / INR
₹710.2738
|1 NDEFI / IDR
Rp130,806.4333
|1 NDEFI / KRW
₩11,263.8168
|1 NDEFI / PHP
₱462.27
|1 NDEFI / EGP
￡E.393.5783
|1 NDEFI / BRL
R$44.0373
|1 NDEFI / CAD
C$11.1107
|1 NDEFI / BDT
৳984.0674
|1 NDEFI / NGN
₦12,419.5729
|1 NDEFI / UAH
₴335.1052
|1 NDEFI / VES
Bs1,054.3
|1 NDEFI / CLP
$7,834.26
|1 NDEFI / PKR
Rs2,298.6984
|1 NDEFI / KZT
₸4,376.6426
|1 NDEFI / THB
฿262.0341
|1 NDEFI / TWD
NT$242.2457
|1 NDEFI / AED
د.إ29.7637
|1 NDEFI / CHF
Fr6.488
|1 NDEFI / HKD
HK$63.5824
|1 NDEFI / MAD
.د.م73.3144
|1 NDEFI / MXN
$150.6838
|1 NDEFI / PLN
zł29.4393
|1 NDEFI / RON
лв35.1974
|1 NDEFI / SEK
kr77.4505
|1 NDEFI / BGN
лв13.5437
|1 NDEFI / HUF
Ft2,747.2625
|1 NDEFI / CZK
Kč169.6612
|1 NDEFI / KWD
د.ك2.47355
|1 NDEFI / ILS
₪27.7362