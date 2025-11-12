Bugünkü Poly Meme Index Fiyatı

Bugünkü Poly Meme Index (POLYMI) fiyatı $ 0,00000739 olup, son 24 saatte % 14,05 değişim gösterdi. Mevcut POLYMI / USD dönüşüm oranı POLYMI başına $ 0,00000739 şeklindedir.

Poly Meme Index, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.519,44 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 882,46M POLYMI şeklindedir. Son 24 saat içinde POLYMI, $ 0,00000735 (en düşük) ile $ 0,00000864 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00005333 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000735 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLYMI, son bir saatte -%0,57 ve son 7 günde -%20,65 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Poly Meme Index (POLYMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,52K$ 6,52K $ 6,52K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,07K$ 7,07K $ 7,07K Dolaşım Arzı 882,46M 882,46M 882,46M Toplam Arz 956.799.528,450079 956.799.528,450079 956.799.528,450079

Şu anki Poly Meme Index piyasa değeri $ 6,52K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki POLYMI arzı 882,46M olup, toplam arzı 956799528.450079. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,07K.