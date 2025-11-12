Bugünkü Polymask Fiyatı

Bugünkü Polymask (POLYMASK) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 10,54 değişim gösterdi. Mevcut POLYMASK / USD dönüşüm oranı POLYMASK başına -- şeklindedir.

Polymask, şu anda piyasa değeri açısından $ 4.752,63 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 969,78M POLYMASK şeklindedir. Son 24 saat içinde POLYMASK, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, POLYMASK, son bir saatte -- ve son 7 günde -%21,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 48,57 seviyesine ulaştı.

Polymask (POLYMASK) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 4,75K$ 4,75K $ 4,75K Hacim (24 Sa) $ 48,57$ 48,57 $ 48,57 Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 4,75K$ 4,75K $ 4,75K Dolaşım Arzı 969,78M 969,78M 969,78M Toplam Arz 969.781.928,717697 969.781.928,717697 969.781.928,717697

