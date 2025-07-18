PolyYield (YIELD) Nedir?

PolyYield Finance is the latest and greatest next generation yield farming protocol, powered by Polygon, enabling you to earn passive income. $YIELD is a 1:1 fork of $YELD (PolyYeld) with lowered deposit fees and a fairer initial distribution (200 tokens at launch = less price dilution with 690 tokens farmed/day).

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PolyYield (YIELD) Kaynağı Resmi Websitesi

PolyYield (YIELD) Token Ekonomisi

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