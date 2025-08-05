Ponchiqs (PONCH) Nedir?

Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience.

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Ponchiqs (PONCH) Kaynağı Resmi Websitesi

Ponchiqs (PONCH) Token Ekonomisi

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