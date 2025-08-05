POWERCITY Earn Protocol (EARN) Nedir?

Emissions token that is issued as rewards to stability pool providers, goes through an annual halving process similar to Bitcoin, fixed supply, but as it is being emitted out simulates an inflationary coin, until the emissions cease and it then is static. its is a part of the EARN protocol, https://www.youtube.com/watch?v=jmw4B8pmFtA

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

POWERCITY Earn Protocol (EARN) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

POWERCITY Earn Protocol (EARN) Token Ekonomisi

POWERCITY Earn Protocol (EARN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. EARN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!