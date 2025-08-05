POWERCITY WATT (WATT) Nedir?

POWERCITY is revolutionizing the way native stakers of a token earn rewards for their participation. To achieve this objective, POWERCITY has adopted a revenue-over-inflation architecture. This design comprises an ecosystem of DeFi applications that bring utility and innovation to the space

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POWERCITY WATT (WATT) Token Ekonomisi

POWERCITY WATT (WATT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WATT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!