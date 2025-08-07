PRESI Hakkında Daha Fazla Bilgi

President Red Logosu

President Red Fiyatı (PRESI)

Listelenmedi

President Red (PRESI) Canlı Fiyat Grafiği

--
----
%0,001D
USD

Bugünkü President Red (PRESI) Fiyatı

President Red (PRESI), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PRESI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

President Red Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
President Red 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PRESI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PRESI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında President Red (PRESI) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, President Red / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, President Red / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, President Red / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, President Red / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%9,12
60 Gün$ 0-%1,50
90 Gün$ 0--

President Red (PRESI) Fiyat Analizi

En güncel President Red fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-%10,27

President Red (PRESI) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

President Red (PRESI) Nedir?

President Red $PRESI President Red $PRESI is the groundbreaking crypto token launched by the dynamic artist Sexy Red on the Solana blockchain. Offering fans exclusive access to early music releases, special events, and unique merchandise, $PRESI merges music and decentralized finance in a revolutionary way. Join the $PRESI community and be part of an exciting new era in entertainment.

President Red (PRESI) Kaynağı

Resmi Websitesi

President Red (PRESI) Token Ekonomisi

President Red (PRESI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRESI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: President Red (PRESI) Hakkında Diğer Sorular

