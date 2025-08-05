Price Ai (PRICEAI) Nedir?

Price Ai aims to empower cryptocurrency holders by providing a unique investment opportunity that rewards users with 5% Base ETH rewards simply for holding the token. Functionality: Price Ai operates on a dedicated smart contract that not only delivers passive income but also integrates real-time price alerts through a custom bot, tailored to enhance user engagement and investment strategies. The bot will not only give you signals it will also trade for you. This feature ensures that holders are always informed about price movements, maximizing their gains.

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Price Ai (PRICEAI) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Price Ai (PRICEAI) Token Ekonomisi

Price Ai (PRICEAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PRICEAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!