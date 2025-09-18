Prima Donna (DONNA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,465513 24 sa Yüksek $ 0,518126 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,518126 En Düşük Fiyat $ 0,453136 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,56 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%9,93 Fiyat Değişimi (7 G) --

Prima Donna (DONNA) canlı fiyatı $0,516198. DONNA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,465513 ve en yüksek $ 0,518126 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. DONNA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,518126, en düşük fiyatı ise $ 0,453136 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, DONNA son bir saatte +%1,56 değişim gösterdi, 24 saatte +%9,93 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Prima Donna (DONNA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 515,90K$ 515,90K $ 515,90K Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 1.000.000,0 1.000.000,0 1.000.000,0

Şu anki Prima Donna piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DONNA arzı 0,00 olup, toplam arzı 1000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 515,90K.