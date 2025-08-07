PSXDC Hakkında Daha Fazla Bilgi

Prime Staked XDC Fiyatı (PSXDC)

Prime Staked XDC (PSXDC) Canlı Fiyat Grafiği

$0,088806
$0,088806$0,088806
-%1,401D
Bugünkü Prime Staked XDC (PSXDC) Fiyatı

Prime Staked XDC (PSXDC), şu anda 0,088806 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir.

Prime Staked XDC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%1,42
Prime Staked XDC 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PSXDC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın.

USD Bazında Prime Staked XDC (PSXDC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Prime Staked XDC / USD fiyat değişimi, $ -0,00128195388388513.
Son 30 gün içerisinde, Prime Staked XDC / USD fiyat değişimi, $ +0,0613057390.
Son 60 gün içerisinde, Prime Staked XDC / USD fiyat değişimi, $ +0,0542493830.
Son 90 gün içerisinde, Prime Staked XDC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00128195388388513-%1,42
30 Gün$ +0,0613057390+%69,03
60 Gün$ +0,0542493830+%61,09
90 Gün$ 0--

Prime Staked XDC (PSXDC) Fiyat Analizi

En güncel Prime Staked XDC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,085701
$ 0,085701$ 0,085701

$ 0,090104
$ 0,090104$ 0,090104

$ 0,096914
$ 0,096914$ 0,096914

+%0,22

-%1,42

-%3,03

Prime Staked XDC (PSXDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Prime Staked XDC (PSXDC) Nedir?

The XDC Liquid Staking System offers an accessible way for XDC holders to stake their tokens and earn rewards from masternodes without the usual barriers, such as high capital requirements, KYC restrictions, or hosting expenses. How It Works Stake and Receive Liquid Tokens When you stake 1 $XDC in the system, you receive 1 $pstXDC (Proof-of-Stake XDC) in return. The exchange rate is always 1 $XDC = 1 $pstXDC. $pstXDC represents your staked XDC and can be freely used across the ecosystem. Vault or Masternode Minting To stake, you first mint an XDC Vault or an XDC Masternode through the platform. Deposit your $XDC into the Vault or Masternode. Once deposited, $pstXDC is automatically credited to your wallet. Ecosystem Integration $pstXDC can be used in DeFi applications, providing liquidity, earning yield, or for trading, all while your staked $XDC continues to earn rewards from masternodes. Key Features and Benefits Access to Masternode Rewards: By staking through the liquid staking system, users earn rewards generated by XDC masternodes without needing to host or maintain the infrastructure themselves. No KYC or High Entry Barriers: Traditional masternode participation often requires significant capital (e.g., 10M XDC tokens) and compliance with KYC regulations. The liquid staking system eliminates these hurdles, making it accessible for all XDC holders. Lower Costs: Hosting expenses are managed at the protocol level, removing the technical and financial burdens on individual users. Flexibility with $pstXDC: $pstXDC acts as a liquid staking derivative, allowing holders to retain liquidity while earning staking rewards. This token can be transferred, used in decentralized applications, or redeemed for the original $XDC at any time. Security and Transparency Smart Contract-Driven: The staking system operates on secure smart contracts, ensuring your funds are safe and transactions are transparent. Decentralized Reward Distribution: Rewards from masternodes are distributed proportionally and transparently to all participants.

Prime Staked XDC (PSXDC) Kaynağı

Resmi Websitesi

Prime Staked XDC (PSXDC) Token Ekonomisi

Prime Staked XDC (PSXDC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir.

