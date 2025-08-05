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Private Wrapped wROSE Fiyatı (PWROSE)

Listelenmedi

Private Wrapped wROSE (PWROSE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,02366951
$0,02366951$0,02366951
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Private Wrapped wROSE (PWROSE) Fiyatı

Private Wrapped wROSE (PWROSE), şu anda 0,02366951 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 113,74K USD piyasa değerine sahiptir. PWROSE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Private Wrapped wROSE Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Private Wrapped wROSE 24 saatlik fiyat değişimi
4,81M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Private Wrapped wROSE (PWROSE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Private Wrapped wROSE / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Private Wrapped wROSE / USD fiyat değişimi, $ 0,0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Private Wrapped wROSE / USD fiyat değişimi, $ -0,0039806955.
Son 90 gün içerisinde, Private Wrapped wROSE / USD fiyat değişimi, $ -0,003635003592519078.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ 0,0000000000%0,00
60 Gün$ -0,0039806955-%16,81
90 Gün$ -0,003635003592519078-%13,31

Private Wrapped wROSE (PWROSE) Fiyat Analizi

En güncel Private Wrapped wROSE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,02366951
$ 0,02366951$ 0,02366951

$ 0,02366951
$ 0,02366951$ 0,02366951

$ 0,195036
$ 0,195036$ 0,195036

--

%0,00

%0,00

Private Wrapped wROSE (PWROSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 113,74K
$ 113,74K$ 113,74K

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4,81M
4,81M 4,81M

Private Wrapped wROSE (PWROSE) Nedir?

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Private Wrapped wROSE (PWROSE) Kaynağı

Resmi Websitesi

Private Wrapped wROSE (PWROSE) Token Ekonomisi

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PWROSE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PWROSE / VND
622,86315565
1 PWROSE / AUD
A$0,0364510454
1 PWROSE / GBP
0,0177521325
1 PWROSE / EUR
0,0203557786
1 PWROSE / USD
$0,02366951
1 PWROSE / MYR
RM0,1001220273
1 PWROSE / TRY
0,9621655815
1 PWROSE / JPY
¥3,45574846
1 PWROSE / ARS
ARS$32,1159746435
1 PWROSE / RUB
1,8893002882
1 PWROSE / INR
2,0796031486
1 PWROSE / IDR
Rp388,0246920144
1 PWROSE / KRW
32,7832181304
1 PWROSE / PHP
1,3572097034
1 PWROSE / EGP
￡E.1,1465510644
1 PWROSE / BRL
R$0,1304190001
1 PWROSE / CAD
C$0,0324272287
1 PWROSE / BDT
2,8824729278
1 PWROSE / NGN
36,0266510857
1 PWROSE / UAH
0,9874919572
1 PWROSE / VES
Bs2,98235826
1 PWROSE / CLP
$22,86474666
1 PWROSE / PKR
Rs6,6918438672
1 PWROSE / KZT
12,7803519245
1 PWROSE / THB
฿0,7659453436
1 PWROSE / TWD
NT$0,7074816539
1 PWROSE / AED
د.إ0,0868671017
1 PWROSE / CHF
Fr0,018935608
1 PWROSE / HKD
HK$0,1855689584
1 PWROSE / MAD
.د.م0,2146824557
1 PWROSE / MXN
$0,4475904341
1 PWROSE / PLN
0,0873404919
1 PWROSE / RON
лв0,1036724538
1 PWROSE / SEK
kr0,2286474666
1 PWROSE / BGN
лв0,0400014719
1 PWROSE / HUF
Ft8,1674011206
1 PWROSE / CZK
0,5027403924
1 PWROSE / KWD
د.ك0,00721920055
1 PWROSE / ILS
0,0807130291