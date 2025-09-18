Project MIRAI (MIRAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0027743 $ 0,0027743 $ 0,0027743 24 sa Düşük $ 0,00294374 $ 0,00294374 $ 0,00294374 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0027743$ 0,0027743 $ 0,0027743 24 sa Yüksek $ 0,00294374$ 0,00294374 $ 0,00294374 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03060855$ 0,03060855 $ 0,03060855 En Düşük Fiyat $ 0,00265106$ 0,00265106 $ 0,00265106 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,62 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,27 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,38 Fiyat Değişimi (7 G) +%4,38

Project MIRAI (MIRAI) canlı fiyatı $0,00294358. MIRAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0027743 ve en yüksek $ 0,00294374 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MIRAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03060855, en düşük fiyatı ise $ 0,00265106 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MIRAI son bir saatte +%1,62 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,27 ve son 7 günde +%4,38 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Project MIRAI (MIRAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,94M$ 2,94M $ 2,94M Dolaşım Arzı 0,00 0,00 0,00 Toplam Arz 999.999.907,52 999.999.907,52 999.999.907,52

Şu anki Project MIRAI piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIRAI arzı 0,00 olup, toplam arzı 999999907.52. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,94M.