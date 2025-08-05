Prove Mom Wrong Fiyatı ($PMW)
Prove Mom Wrong ($PMW), şu anda 0,0000068 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,80K USD piyasa değerine sahiptir. $PMW / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Prove Mom Wrong / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Prove Mom Wrong / USD fiyat değişimi, $ +0,0000003370.
Son 60 gün içerisinde, Prove Mom Wrong / USD fiyat değişimi, $ -0,0000003207.
Son 90 gün içerisinde, Prove Mom Wrong / USD fiyat değişimi, $ -0,0000000111526861114846.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|--
|30 Gün
|$ +0,0000003370
|+%4,96
|60 Gün
|$ -0,0000003207
|-%4,71
|90 Gün
|$ -0,0000000111526861114846
|-%0,16
En güncel Prove Mom Wrong fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
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-%13,60
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Prove Mom Wrong token project is centered around the narrative of proving one's worth, especially in the realm of cryptocurrency, against skepticism often personified by "mom" or traditional doubters. It's not just a memecoin but a movement celebrating those who've been underestimated. This token fosters a community where members share memes, engage in constant dialogue in a 24/7 Telegram voice chat, and support each other in their crypto endeavors. It started small on Pumpfun but has grown into a significant community, highlighting the journey from doubt to success, all while maintaining a humorous, defiant spirit. The token embodies the ethos of proving naysayers wrong through innovation, community strength, and the power of collective belief in crypto's potential.
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