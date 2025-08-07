pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) Nedir?

Liquid staking derivative token for ATOM. Users can liquid stake ATOM through pSTAKE and will receive back stkATOM on the Persistence chain.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) Kaynağı Resmi Websitesi

pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) Token Ekonomisi

pSTAKE Staked ATOM (STKATOM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STKATOM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!