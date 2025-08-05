pSTAKE Staked BNB (STKBNB) Nedir?

pSTAKE is a Liquid staking protocol that unlocks liquidity for your staked assets. With pSTAKE, you can securely stake your Proof-of-Stake (PoS) assets, participate in protocol improvements and security to earn staking rewards, and receive staked underlying representative tokens (stkASSETs) which can be used to explore additional yield opportunities across DeFi. At present, pSTAKE supports Binance ($BNB), Cosmos ($ATOM), Persistence ($XPRT) and Ethereum ($ETH) networks’ native tokens, with a view to support more chains and assets in the future.

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pSTAKE Staked BNB (STKBNB) Token Ekonomisi

pSTAKE Staked BNB (STKBNB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STKBNB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!