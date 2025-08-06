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pSTAKE Staked XPRT Fiyatı (STKXPRT)

Listelenmedi

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Canlı Fiyat Grafiği

$0,060149
$0,060149$0,060149
+%1,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Fiyatı

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT), şu anda 0,060149 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. STKXPRT / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

pSTAKE Staked XPRT Ana Piyasa Performansı:

$ 780,96 USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,01
pSTAKE Staked XPRT 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, pSTAKE Staked XPRT / USD fiyat değişimi, $ +0,00060435.
Son 30 gün içerisinde, pSTAKE Staked XPRT / USD fiyat değişimi, $ +0,0201550878.
Son 60 gün içerisinde, pSTAKE Staked XPRT / USD fiyat değişimi, $ -0,0048292609.
Son 90 gün içerisinde, pSTAKE Staked XPRT / USD fiyat değişimi, $ -0,01578488279294519.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00060435+%1,01
30 Gün$ +0,0201550878+%33,51
60 Gün$ -0,0048292609-%8,02
90 Gün$ -0,01578488279294519-%20,78

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Fiyat Analizi

En güncel pSTAKE Staked XPRT fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,057627
$ 0,057627$ 0,057627

$ 0,061587
$ 0,061587$ 0,061587

$ 9,54
$ 9,54$ 9,54

+%0,13

+%1,01

+%21,11

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 780,96
$ 780,96$ 780,96

0,00
0,00 0,00

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Nedir?

stkXPRT is the 1:1 pegged ERC-20 liquid staked representative of Persistence's XPRT token

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pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Kaynağı

Resmi Websitesi

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) Token Ekonomisi

pSTAKE Staked XPRT (STKXPRT) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. STKXPRT tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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STKXPRT Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 STKXPRT / VND
1.582,820935
1 STKXPRT / AUD
A$0,09262946
1 STKXPRT / GBP
0,04511175
1 STKXPRT / EUR
0,05172814
1 STKXPRT / USD
$0,060149
1 STKXPRT / MYR
RM0,25382878
1 STKXPRT / TRY
2,44565834
1 STKXPRT / JPY
¥8,841903
1 STKXPRT / ARS
ARS$80,52026332
1 STKXPRT / RUB
4,83116768
1 STKXPRT / INR
5,27566879
1 STKXPRT / IDR
Rp986,04902256
1 STKXPRT / KRW
83,65643218
1 STKXPRT / PHP
3,45977048
1 STKXPRT / EGP
￡E.2,91361756
1 STKXPRT / BRL
R$0,3308195
1 STKXPRT / CAD
C$0,08240413
1 STKXPRT / BDT
7,33517055
1 STKXPRT / NGN
91,97082845
1 STKXPRT / UAH
2,5082133
1 STKXPRT / VES
Bs7,578774
1 STKXPRT / CLP
$58,103934
1 STKXPRT / PKR
Rs17,03900872
1 STKXPRT / KZT
32,35535008
1 STKXPRT / THB
฿1,9488276
1 STKXPRT / TWD
NT$1,80086106
1 STKXPRT / AED
د.إ0,22074683
1 STKXPRT / CHF
Fr0,0481192
1 STKXPRT / HKD
HK$0,47156816
1 STKXPRT / MAD
.د.م0,5473559
1 STKXPRT / MXN
$1,12598928
1 STKXPRT / PLN
0,22194981
1 STKXPRT / RON
лв0,26285113
1 STKXPRT / SEK
kr0,58043785
1 STKXPRT / BGN
лв0,10105032
1 STKXPRT / HUF
Ft20,66960236
1 STKXPRT / CZK
1,27455731
1 STKXPRT / KWD
د.ك0,018345445
1 STKXPRT / ILS
0,20751405