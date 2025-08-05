PUCCA ($PUCCA) Nedir?

$PUCCA is a meme coin like no other, officially endorsed by the IP owner of the globally iconic Pucca character. This token brings the beloved charm of Pucca into the vibrant world of Web3, fusing cultural nostalgia with blockchain-powered innovation. Designed to captivate a global audience, $PUCCA combines the lighthearted energy of meme coins with the storytelling magic of Pucca's adventures. Backed by a thriving community of fans and crypto enthusiasts, $PUCCA is more than just a token—it's a movement where creativity, culture, and community intersect in the evolving digital landscape.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

PUCCA ($PUCCA) Kaynağı Resmi Websitesi

PUCCA ($PUCCA) Token Ekonomisi

PUCCA ($PUCCA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. $PUCCA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!