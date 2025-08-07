PUFETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

PUFETH Fiyat Bilgileri

PUFETH Whitepaper

PUFETH Resmi Websitesi

PUFETH Token Ekonomisi

PUFETH Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

pufETH Logosu

pufETH Fiyatı (PUFETH)

Listelenmedi

pufETH (PUFETH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.843,7
$3.843,7$3.843,7
+%2,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü pufETH (PUFETH) Fiyatı

pufETH (PUFETH), şu anda 3.843,7 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. PUFETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

pufETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%2,19
pufETH 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki PUFETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, PUFETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında pufETH (PUFETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, pufETH / USD fiyat değişimi, $ +82,54.
Son 30 gün içerisinde, pufETH / USD fiyat değişimi, $ +1.728,4338628900.
Son 60 gün içerisinde, pufETH / USD fiyat değişimi, $ +1.710,8800693600.
Son 90 gün içerisinde, pufETH / USD fiyat değişimi, $ +1.534,2218959302165.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +82,54+%2,19
30 Gün$ +1.728,4338628900+%44,97
60 Gün$ +1.710,8800693600+%44,51
90 Gün$ +1.534,2218959302165+%66,43

pufETH (PUFETH) Fiyat Analizi

En güncel pufETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.753,97
$ 3.753,97$ 3.753,97

$ 3.881,81
$ 3.881,81$ 3.881,81

$ 4.182,37
$ 4.182,37$ 4.182,37

-%0,21

+%2,19

-%4,33

pufETH (PUFETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

pufETH (PUFETH) Nedir?

Puffer operates as a decentralized native liquid restaking protocol native to its ecosystem. Prior to its mainnet launch, pufETH serves as a yield-generating token, mirroring the yield of wstETH, while also providing users the opportunity to accumulate both Puffer and EigenLayer points.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

pufETH (PUFETH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

pufETH (PUFETH) Token Ekonomisi

pufETH (PUFETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUFETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: pufETH (PUFETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

PUFETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 PUFETH / VND
101.146.965,5
1 PUFETH / AUD
A$5.880,861
1 PUFETH / GBP
2.844,338
1 PUFETH / EUR
3.267,145
1 PUFETH / USD
$3.843,7
1 PUFETH / MYR
RM16.220,414
1 PUFETH / TRY
156.284,842
1 PUFETH / JPY
¥565.023,9
1 PUFETH / ARS
ARS$5.118.078,735
1 PUFETH / RUB
307.496
1 PUFETH / INR
337.130,927
1 PUFETH / IDR
Rp63.011.465,328
1 PUFETH / KRW
5.323.678,248
1 PUFETH / PHP
220.320,884
1 PUFETH / EGP
￡E.186.188,828
1 PUFETH / BRL
R$20.948,165
1 PUFETH / CAD
C$5.265,869
1 PUFETH / BDT
465.933,314
1 PUFETH / NGN
5.859.297,843
1 PUFETH / UAH
159.282,928
1 PUFETH / VES
Bs491.993,6
1 PUFETH / CLP
$3.728.389
1 PUFETH / PKR
Rs1.086.998,36
1 PUFETH / KZT
2.057.647,921
1 PUFETH / THB
฿124.228,384
1 PUFETH / TWD
NT$114.619,134
1 PUFETH / AED
د.إ14.106,379
1 PUFETH / CHF
Fr3.074,96
1 PUFETH / HKD
HK$30.134,608
1 PUFETH / MAD
.د.م34.708,611
1 PUFETH / MXN
$71.492,82
1 PUFETH / PLN
14.067,942
1 PUFETH / RON
лв16.720,095
1 PUFETH / SEK
kr36.937,957
1 PUFETH / BGN
лв6.418,979
1 PUFETH / HUF
Ft1.312.277,617
1 PUFETH / CZK
80.986,759
1 PUFETH / KWD
د.ك1.172,3285
1 PUFETH / ILS
13.145,454