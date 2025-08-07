Pullix (PLX) Nedir?

Pullix is a new DeFi protocol that is launching a hybrid exchange that will seamlessly blend the strengths of centralized and decentralized exchanges into one unified platform. Serving as the pioneer of “Trade-to-Earn” our native token $PLX empowers the community to earn a portion of the daily revenues generated by the exchange.

Pullix (PLX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Pullix (PLX) Token Ekonomisi

Pullix (PLX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PLX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!