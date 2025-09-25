PulseMarkets (PULSE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,01045534 24 sa Yüksek $ 0,01114471 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,55542 En Düşük Fiyat $ 0,00221274 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,54 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,35 Fiyat Değişimi (7 G) -%9,67

PulseMarkets (PULSE) canlı fiyatı $0,01052642. PULSE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01045534 ve en yüksek $ 0,01114471 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PULSE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,55542, en düşük fiyatı ise $ 0,00221274 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PULSE son bir saatte +%0,54 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,35 ve son 7 günde -%9,67 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PulseMarkets (PULSE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,05M Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 100.000.000,0

Şu anki PulseMarkets piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PULSE arzı 0,00 olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,05M.