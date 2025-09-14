PILLS Hakkında Daha Fazla Bilgi

PumpFarm Fiyatı (PILLS)

Listelenmedi

1 PILLS / USD Canlı Fiyatı:

--
----
-%50,701D
USD
PumpFarm (PILLS) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-14 10:32:00 (UTC+8)

PumpFarm (PILLS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00005055
$ 0,00005055
24 sa Düşük
$ 0,00011236
$ 0,00011236
24 sa Yüksek

$ 0,00005055
$ 0,00005055

$ 0,00011236
$ 0,00011236

$ 0,00011236
$ 0,00011236

$ 0,00005055
$ 0,00005055

+%0,59

-%51,35

--

--

PumpFarm (PILLS) canlı fiyatı $0,00005466. PILLS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005055 ve en yüksek $ 0,00011236 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PILLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00011236, en düşük fiyatı ise $ 0,00005055 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PILLS son bir saatte +%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%51,35 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PumpFarm (PILLS) Piyasa Bilgileri

$ 5,57K
$ 5,57K

--
----

$ 5,57K
$ 5,57K

100,00M
100,00M

100.000.000,0
100.000.000,0

Şu anki PumpFarm piyasa değeri $ 5,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PILLS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,57K.

PumpFarm (PILLS) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, PumpFarm / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, PumpFarm / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, PumpFarm / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, PumpFarm / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0-%51,35
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

PumpFarm (PILLS) Nedir?

Our $PILLS coin is a game-changer on Solana, especially on PumpFun. People call Solana a meme chain, but we're taking it to the next level with a coin that combines meme vibes with actual gameplay. The best part? The coin is part of a larger ecosystem within the game, and the creator fees from PumpFun will be used to boost the reward pool and keep the game sustainable. It's a win-win for gamers and investors alike! This is how you play the game: Connect Your Wallet: Link your wallet to get started. Buy Farmer & Trees: Invest in the essentials to begin farming. Start Farming & Collect Pills: Begin your farming journey and collect your rewards. Swap & Earn: Swap your pills for SOL once you hit the minimum threshold. Boost your earnings by investing in Water. Pro Tip: Claim your bonus every 2 hours to maximize your rewards! Check out the game here: https://app.pumpfarm.space

PumpFarm (PILLS) Kaynağı

Resmi Websitesi

PumpFarm Fiyat Tahmini (USD)

PumpFarm (PILLS) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? PumpFarm (PILLS) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak PumpFarm için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

PumpFarm fiyat tahminini hemen kontrol edin!

PILLS Varlığından Yerel Para Birimlerine

PumpFarm (PILLS) Token Ekonomisi

PumpFarm (PILLS) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PILLS tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: PumpFarm (PILLS) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü PumpFarm (PILLS) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı PILLS fiyatı, 0,00005466 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
PILLS / USD güncel fiyatı nedir?
PILLS / USD güncel fiyatı $ 0,00005466. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
PumpFarm varlığının piyasa değeri nedir?
PILLS piyasa değeri $ 5,57K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki PILLS arzı nedir?
Dolaşımdaki PILLS arzı, 100,00M USD.
PILLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
PILLS, ATH fiyatı olan 0,00011236 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük PILLS fiyatı (ATL) nedir?
PILLS, ATL fiyatı olan 0,00005055 USD değerine düştü.
PILLS işlem hacmi nedir?
PILLS için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
PILLS bu yıl daha da yükselir mi?
PILLS piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için PILLS fiyat tahminine göz atın.
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.