PumpFarm (PILLS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00005055 $ 0,00005055 $ 0,00005055 24 sa Düşük $ 0,00011236 $ 0,00011236 $ 0,00011236 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00005055$ 0,00005055 $ 0,00005055 24 sa Yüksek $ 0,00011236$ 0,00011236 $ 0,00011236 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00011236$ 0,00011236 $ 0,00011236 En Düşük Fiyat $ 0,00005055$ 0,00005055 $ 0,00005055 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%51,35 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

PumpFarm (PILLS) canlı fiyatı $0,00005466. PILLS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00005055 ve en yüksek $ 0,00011236 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PILLS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00011236, en düşük fiyatı ise $ 0,00005055 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PILLS son bir saatte +%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte -%51,35 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

PumpFarm (PILLS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 5,57K$ 5,57K $ 5,57K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 5,57K$ 5,57K $ 5,57K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki PumpFarm piyasa değeri $ 5,57K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PILLS arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 5,57K.