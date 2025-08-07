Pumpr (PUMPR) Nedir?

Solana's #1 platform for token analytics, information and upcoming launches! Pumpr is a place where project founders can announce their launch with detail, premium allows founders to become verified pre launch, token analytics, new pool information and tracking, and token launching service. Use Pumpr to gain exposure when you launch a token, or use Pumpr to find your next 100x with confidence.

Pumpr (PUMPR) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Pumpr (PUMPR) Token Ekonomisi

Pumpr (PUMPR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUMPR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!