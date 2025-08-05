Pupnance (PUPX) Nedir?

PupNance is a community-based memecoin on Binance Smart Chain that embodies the spirit of a street puppy—clever, resourceful, and determined to change its situation without any outside help. PupNance aims to reward the entire community, not just select influencers. Through our referral earning program, all members who dedicate their time promoting PupNance can earn rewards, contributing to the growth and success of our beloved coin.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Pupnance (PUPX) Kaynağı Resmi Websitesi

Pupnance (PUPX) Token Ekonomisi

Pupnance (PUPX) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. PUPX tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!