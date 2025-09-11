Pupu (PUPU) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,0000061 24 sa Yüksek $ 0,00012434 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00012434 En Düşük Fiyat $ 0,0000061 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,35 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%90,77 Fiyat Değişimi (7 G) --

Pupu (PUPU) canlı fiyatı $0,00000619. PUPU, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0000061 ve en yüksek $ 0,00012434 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. PUPU için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00012434, en düşük fiyatı ise $ 0,0000061 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, PUPU son bir saatte -%2,35 değişim gösterdi, 24 saatte -%90,77 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Pupu (PUPU) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,19K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,19K Dolaşım Arzı 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Pupu piyasa değeri $ 6,19K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki PUPU arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 6,19K.